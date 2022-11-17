Завтра у Києві очікується сильний снігопад: містян закликають залишити авто вдома

У Київській області та в столиці завтра, 18 листопада, очікується подальше погіршення погодних умов. У регіоні пройде снігопад, на дорогах ожеледиця. Оголошено рівень небезпеки - I, жовтий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської міської державної адміністрації.