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Завтра у Києві очікується сильний снігопад: містян закликають залишити авто вдома

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Київ, Четвер 17 листопада 2022 19:19
Завтра у Києві очікується сильний снігопад: містян закликають залишити авто вдома Фото: завтра у Києві очікується сильний снігопад (РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

У Київській області та в столиці завтра, 18 листопада, очікується подальше погіршення погодних умов. У регіоні пройде снігопад, на дорогах ожеледиця. Оголошено рівень небезпеки - I, жовтий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської міської державної адміністрації.

"Залиште авто вдома: синоптики прогнозують завтра сильний снігопад", - ідеться у повідомленні.

За даними синоптиків, сніг розпочнеться завтра пообіді, посилиться увечері й триватиме до середини дня суботи.

"Будь ласка, не створюйте затори. Адже у них також стоїть снігоприбиральна техніка й авто спецслужб. Подбайте також про паркування: не залишайте автівки на узбіччях вулиць та доріг, аби дорожники могли долати наслідки опадів", - додали у КМДА.

Також київська влада нагадує пішоходам про світловідбивні елементи на одязі.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що вчора, 16 листопада, столицю України накрив перший сніг. Найближчими днями у Києві очікуються сніг та ожеледиця. За даними Гідрометеоцентру, температура повітря впаде до -2 градусів.

Також раніше ми писали, що у КМДА розповіли водіям та пішоходам, як правильно поводитися під час ожеледиці.

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КМДА Київ
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