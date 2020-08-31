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Завтра стартує четверта сесія Верховної ради: що розглянуть нардепи

Київ, Понеділок 31 серпня 2020 09:09
Завтра стартує четверта сесія Верховної ради: що розглянуть нардепи
Фото: Рада (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна, Уляна Безпалько

У вівторок, 1 вересня, стартує четверта сесія Верховної ради. Восени парламентарі розглянуть законопроект про державний бюджет на 2021 рік.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Старт сезону: які закони Рада розгляне на новій сесії".

Заступник голови фракції СН Євгенія Кравчук каже в коментарі виданню, що дискусії з бюджету будуть однозначно.

"Крім головного бюджетного комітету, вони будуть концентруватися і в тих комітетах, які є профільними для тих чи інших міністерств за галузями. Так було і в минулому році, і під час нинішнього секвестру", - сказала вона.

Також депутатам доведеться повертатися до питання Донбасу. У грудні минулого року Верховна рада продовжила дію закону про особливий статус Донбасу ще на рік - до 31 грудня 2020 року.

"З січня закінчується дія закону про особливий порядок місцевого самоврядування на Донбасі. І його потрібно або, принаймні, продовжити на рік, або зрозуміти, чи буде якась нова редакція. Це питання неминуче виникне в грудні, але він не залежить виключно від Верховної ради. Багато чого буде залежати від нормандської зустрічі в Берліні і від процесу переговорів", - пояснила Євгенія Кравчук.

Також Рада візьметься за друге читання законопроектів про всеукраїнський референдум, про локалізацію, за блок фінансових ініціатив. Зокрема, законопроект про Бюро економічної безпеки (№3087-д), який депутати допрацьовували до першого читання.

Крім того, на перший пленарний тиждень у комітеті хочуть винести ще п'ять законопроектів. Перший - про звільнення від сплати туристичного збору переселенців. Другий - про звільнення від сплати судового збору у зв'язку з оскарженням постанов про адмінпорушення.

Третій і четвертий (№3476, №3477) стосуються підтримки виробництва електричного транспорту в Україні. П'ятий документ (№ 3016-д) - про вдосконалення механізму справляння акцизного податку при реалізації тютюнових виробів.

Також на цій сесії депутати перейдуть до розгляду у другому читанні законопроекту президента про так званих інвестиційних нянь (щодо державної підтримки інвестиційних проектів із значними інвестиціями, №3760). Наприкінці липня Рада прийняла цей документ за основу.

Ще один президентський документ, до якої найближчим часом планують приступити у парламенті законопроект про підтримку креативних індустрій (№ 3851).

Як повідомляло РБК-Україна, Верховна рада під час нової сесії восени 2020 року не планує повертатися до специфічного режиму роботи, який був запроваджений через коронавірусну інфекцію.

Нагадаємо, спікер Верховної ради України Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання позачергової сесії на 25 серпня.

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