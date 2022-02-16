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Завтра может состояться встреча лидеров ЕС по ситуации вокруг Украины, - журналист

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Брюссель, Среда 16 февраля 2022 18:17
Завтра может состояться встреча лидеров ЕС по ситуации вокруг Украины, - журналист Фото: в ЕС может пройти неформальная встреча лидеров по ситуации вокруг Украины (flickr com libereurope)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Лидеры ЕС завтра, 17 февраля, могут собраться на неформальную встречу. Она будет посвящена ситуации вокруг Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter брюссельского корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка.

"Завтра около полудня в Брюсселе, вероятно, состоится неформальная встреча лидеров ЕС", - написал журналист.

По его словам, на встрече планируется обсудить ситуацию вокруг Украины и России. Йозвяк добавил, что официального подтверждения о ее проведении нет.

Напомним, на этой неделе министры иностранных дел стран "Большой семерки" (G7) в Германии проведут экстренное совещание по ситуации вокруг Украины.

Отметим, сегодня Министерство обороны России об отводе части войск из оккупированного Крыма.

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