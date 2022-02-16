Завтра может состояться встреча лидеров ЕС по ситуации вокруг Украины, - журналист
Фото: в ЕС может пройти неформальная встреча лидеров по ситуации вокруг Украины (flickr com libereurope)
Лидеры ЕС завтра, 17 февраля, могут собраться на неформальную встречу. Она будет посвящена ситуации вокруг Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter брюссельского корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка.
"Завтра около полудня в Брюсселе, вероятно, состоится неформальная встреча лидеров ЕС", - написал журналист.
По его словам, на встрече планируется обсудить ситуацию вокруг Украины и России. Йозвяк добавил, что официального подтверждения о ее проведении нет.
Напомним, на этой неделе министры иностранных дел стран "Большой семерки" (G7) в Германии проведут экстренное совещание по ситуации вокруг Украины.
Отметим, сегодня Министерство обороны России об отводе части войск из оккупированного Крыма.