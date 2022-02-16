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Завтра може відбутися зустріч лідерів ЄС щодо ситуації навколо України, - журналіст

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Брюссель, Середа 16 лютого 2022 18:17
Завтра може відбутися зустріч лідерів ЄС щодо ситуації навколо України, - журналіст Фото: в ЄС може пройти неформальна зустріч лідерів щодо ситуації навколо України (flickr com libereurope)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Лідери ЄС завтра, 17 лютого, можуть зібратися на неформальну зустріч. Вона буде присвячена ситуації навколо України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Брюссельського кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка.

"Завтра близько полудня в Брюсселі, ймовірно, відбудеться неформальна зустріч лідерів ЄС", - написав журналіст.

За його словами, на зустрічі планується обговорити ситуацію навколо України та Росії. Йозвяк додав, що офіційного підтвердження про її проведення немає.

Нагадаємо, цього тижня міністри закордонних справ країн "Великої сімки" (G7) у Німеччині проведуть екстрена нарада щодо ситуації навколо України.

Зазначимо, сьогодні Міністерство оборони Росії про відведення частини військ з окупованого Криму.

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