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Главы МИД стран G7 соберутся на этой неделе на срочное заседание по Украине, - СМИ

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Токио, Среда 16 февраля 2022 14:29
Главы МИД стран G7 соберутся на этой неделе на срочное заседание по Украине, - СМИ Фото: главы МИД стран G7 соберутся на этой неделе на срочное заседание по Украине (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Министры иностранных дел стран "Большой семерки" (G7) на этой неделе проведут экстренное совещание по ситуации вокруг Украины. Встреча должна состояться в Германии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyodo News.

Как информирует издание, ссылаясь на собственные источники, министры из США, Британии, Канады, Франции, Германии, Италии и Японии планируют встретиться на полях Мюнхенской конференции по безопасности в эту пятницу и проведут переговоры в течение трех дней.

"Министр иностранных дел Есимас Хаяси на этой неделе планирует представлять Японию на встрече, в которой также принимают участие Великобритания, Канада, Франция, Германия, Италия, США и Европейский союз", - говорится в сообщении.

Напомним, недавно министры G7 заявили, что намерены ввести экономические санкции против России в случае военной агрессии и вторжение и пообещали принять срочные меры по поддержке украинской экономики.

Отметим, ранее стало известно, что лидеры стран "Большой семерки" - Германии, Франции, Италии, Японии, США, Канады и Великобритании - могут провести виртуальную встречу 24 февраля.

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