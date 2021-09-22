ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Завтра Рада соберется на внеочередное заседание: что рассмотрят

Новина українською →
Среда 22 сентября 2021 12:44
Завтра Рада соберется на внеочередное заседание: что рассмотрят Фото: Рада завтра проведет внеочередное заседание (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

Председатель Верховной рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного заседания. Его проведут завтра, 23 сентября, по требованию 165 депутатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на текст распоряжения, который размещен в Telegram-канале нардепа Алексея Гончаренко.

Согласно документу, заседание начнется в 16:00. На нем рассмотрят четыре вопроса:

  • внесение изменений в законодательные акты относительно отмены норм, которые предусматривают усиление фискального давления путем расширение сферы применения регистраторов расчетных операций;
  • внесение изменений в Налоговый кодекс относительно отмены норм, которые предусматривают усиление фискального давления путем расширение сферы применения регистраторов расчетных операций;
  • внесение изменений в Налоговый кодекс по изменению подходов в определении объемов доходов для применения упрощенной системы налогообложения;
  • внесение изменений в Налоговый кодекс относительно упрощения учета доходов физических лиц-предпринимателей.

Ранее сообщалось, что заседание проведут по инициативе внефракционного народного депутата Александра Дубинского.

Напомним, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что в СН инициативы депутата не будут поддерживать.

Читайте РБК-Украина в Google News
Верховная рада Внеочередное заседание Рады
NEWS
"Желтая" зона по-новому. Как изменятся правила карантина уже завтра
"Желтая" зона по-новому. Как изменятся правила карантина уже завтра
DAILY
Некомандная игра. Грозит ли отставка спикеру Разумкову
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Некомандная игра. Грозит ли отставка спикеру Разумкову