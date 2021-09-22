Завтра Рада соберется на внеочередное заседание: что рассмотрят
Фото: Рада завтра проведет внеочередное заседание (Виталий Носач, РБК-Украина)
Председатель Верховной рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного заседания. Его проведут завтра, 23 сентября, по требованию 165 депутатов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на текст распоряжения, который размещен в Telegram-канале нардепа Алексея Гончаренко.
Согласно документу, заседание начнется в 16:00. На нем рассмотрят четыре вопроса:
- внесение изменений в законодательные акты относительно отмены норм, которые предусматривают усиление фискального давления путем расширение сферы применения регистраторов расчетных операций;
- внесение изменений в Налоговый кодекс относительно отмены норм, которые предусматривают усиление фискального давления путем расширение сферы применения регистраторов расчетных операций;
- внесение изменений в Налоговый кодекс по изменению подходов в определении объемов доходов для применения упрощенной системы налогообложения;
- внесение изменений в Налоговый кодекс относительно упрощения учета доходов физических лиц-предпринимателей.
Ранее сообщалось, что заседание проведут по инициативе внефракционного народного депутата Александра Дубинского.
Напомним, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что в СН инициативы депутата не будут поддерживать.