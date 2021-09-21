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Рада в четверг соберется на внеочередное заседание, - Арахамия

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Вторник 21 сентября 2021 13:34
Рада в четверг соберется на внеочередное заседание, - Арахамия Фото: глава фракции СН Давид Арахамия (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

Глава ВР Дмитрий Разумков созвал внеочередное заседание парламента на 23 сентября. Заседание проведут по инициативе внефракционного народного депутата Александра Дубинского.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии во время общения с журналистами в Раде.

"Господин Разумков сегодня прислал мне письмо, что в четверг он назначил внеочередную сессию. Дубинский три-четыре месяца назад собирал внеочередную по ФОПам (подписи для внеочередного заседания, - ред.). И насобиралось, и на четверг назначено", - рассказал Арахамия.

По словам главы фракции "Слуга народа", законопроект касается отмены РРО для ФОПов.

"Ну мы этого делать не будем. Я вам это уже могу заявить. Мы его принимали с такими боями, чтобы потом отменить? Я не понимаю", - добавил Арахамия, отвечая на вопросы журналистов.

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Давид Арахамия Верховная рада Внеочередное заседание Рады
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Рада в четверг соберется на внеочередное заседание, - Арахамия
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