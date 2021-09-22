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Завтра Рада збереться на позачергове засідання: що розглянуть

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Середа 22 вересня 2021 12:44
Завтра Рада збереться на позачергове засідання: що розглянуть Фото: Рада завтра проведе позачергове засідання (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Голова Верховної ради Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання позачергового засідання. Його проведуть завтра, 23 вересня, на вимогу 165 депутатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на текст розпорядження, розміщений в Telegram-каналі нардепа Олексія Гончаренка.

Згідно з документа, засідання почнеться о 16:00. На ньому розглянуть чотири питання:

  • внесення змін до законодавчих актів щодо відміни норм, які передбачають посилення фіскального тиску шляхом розширення сфери застосування реєстраторів розрахункових операцій;
  • внесення змін до Податкового кодексу щодо відміни норм, які передбачають посилення фіскального тиску шляхом розширення сфери застосування реєстраторів розрахункових операцій;
  • внесення змін до Податкового кодексу щодо зміни підходів у визначенні обсягів доходів для застосування спрощеної системи оподаткування;
  • внесення змін до Податкового кодексу щодо спрощення обліку доходів фізичних осіб-підприємців.

Раніше повідомлялося, що це засідання проведуть за ініціативи позафракційного народного депутата Олександра Дубінського.

Нагадаємо, глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що в СН ініціативи депутата не підтримуватимуть.

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