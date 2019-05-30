ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Завтра пройдет съезд партии Порошенко

Новости » Выборы 2019    30.05.2019 - 11:55
Завтра пройдет съезд партии Порошенко
Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Съезд начнется в 13:00

Съезд партии Петра Порошенко "Европейская солидарность" в рамках подготовки к выборам в Раду пройдет завтра, 31 мая. Об этом сообщила пресс-служба политсилы.

Съезд начнет работу в 13:00 по адресу город Киев, улица Лаврская 10-12.

Напомним, на прошлой неделе сам Порошенко заявлял, что съезд его партии пройдет 31 мая. Он также не исключил, что может возглавить избирательный список политической силы на досрочных парламентских выборах.

Позже появилась информация, что съезд состоится 6 июня, но позже эту информацию опровергли в партии.

В то же время источники РБК-Украина в его окружении сообщили, что Порошенко может отказаться от депутатского мандата. Отметим, из майского соцопроса группы "Рейтинг" следует, что за его партию готовы проголосовать 9% респондентов из числа определившихся. Отталкиваясь от этих цифр, по ее спискам может зайти примерно 25-30 человек.

Предполагается, что в список "Европейской солидарности", кроме Петра Порошенко, могут войти нынешний спикер Верховной рады Андрей Парубий и замсекретаря СНБО Сергей Кривонос.

БПП не поддержит отставку Гройсмана И снова гражданин: как Михеил Саакашвили вернулся в Украину
Новости Украины Порошенко Зеленский Порошенко ПетрБлок Петра Порошенко
Daily
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь