Завтра пройдет съезд партии Порошенко

Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Съезд начнется в 13:00

Съезд партии Петра Порошенко "Европейская солидарность" в рамках подготовки к выборам в Раду пройдет завтра, 31 мая. Об этом сообщила пресс-служба политсилы.

Съезд начнет работу в 13:00 по адресу город Киев, улица Лаврская 10-12.

Напомним, на прошлой неделе сам Порошенко заявлял, что съезд его партии пройдет 31 мая. Он также не исключил, что может возглавить избирательный список политической силы на досрочных парламентских выборах.

Позже появилась информация, что съезд состоится 6 июня, но позже эту информацию опровергли в партии.

В то же время источники РБК-Украина в его окружении сообщили, что Порошенко может отказаться от депутатского мандата. Отметим, из майского соцопроса группы "Рейтинг" следует, что за его партию готовы проголосовать 9% респондентов из числа определившихся. Отталкиваясь от этих цифр, по ее спискам может зайти примерно 25-30 человек.

Предполагается, что в список "Европейской солидарности", кроме Петра Порошенко, могут войти нынешний спикер Верховной рады Андрей Парубий и замсекретаря СНБО Сергей Кривонос.