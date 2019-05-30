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Завтра пройде з'їзд партії Порошенка

Новини » Вибори 2019    30.05.2019 - 11:55
Завтра пройде з'їзд партії Порошенка
Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

З'їзд розпочнеться о 13:00

З'їзд партії Петра Порошенка "Європейська солідарність" в рамках підготовки до виборів в Раду пройде завтра, 31 травня.. Про це повідомила прес-служба політсили.

З'їзд розпочне роботу о 13:00 за адресою місто Київ, вулиця Лаврська 10-12.

Нагадаємо, минулого тижня сам Порошенко заявляв, що з'їзд його партії пройде 31 травня. Він також не виключив, що може очолити виборчий список політичної сили на дострокових парламентських виборах.

Пізніше з'явилася інформація, що з'їзд відбудеться 6 червня, але пізніше цю інформацію спростували в партії.

У той же час джерела РБК-Україна в його оточенні повідомили, що Порошенко може відмовитися від депутатського мандата. Зазначимо, з травневого соцопитування групи "Рейтинг" випливає, що за його партію готові проголосувати 9% респондентів з числа тих, хто визначився. Відштовхуючись від цих цифр, за її списками може зайти приблизно 25-30 осіб.

Передбачається, що в список "Європейської солідарності", крім Петра Порошенка, можуть увійти нинішній спікер Верховної ради Андрій Парубій та заступник секретаря РНБО Сергій Кривонос.

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