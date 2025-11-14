Завтра починається Різдвяний піст: чим він особливий і чи вимагає підготовки

Різдвяний піст, який за чинним церковним календарем починається вже завтра, 15 листопада, є часом підготовки до дня народження Ісуса Христа.
Про це у бліц-інтерв'ю для РБК-Україна розповів ректор Відкритого православного університету Святої Софії-Премудрості, протоієрей Православної Церкви України (ПЦУ) Георгій Коваленко.
За словами експерта, кожен із багатоденних постів у церковному календарі є особливим. При цьому Різдвяний піст можна порівняти, певною мірою, з Великим постом (який у 2025 році тривав з 3 березня по 19 квітня).
"Бо він - так само триває 40 днів. Хоча Великий піст ще має додатковий Страсний тиждень", - зауважив протоієрей.
Він повідомив, що "за суттю" та "смислами" Різдвяний піст дуже відрізняється від Великого посту.
"Адже якщо Великий піст - це шлях до Великодня, шлях через пустелю покаяння, через спокуту, такий, більш покаянний… то Різдвяний піст можна назвати таким, світлим і благодійним", - пояснив Коваленко.
Він нагадав, що саме на цей період припадає також і День святого Миколая.
"У Різдвяний піст ми готуємося до народження Христа. І Різдво - це день народження Христа. Тож Різдвяний піст - це час підготовки до цього дня народження", - поділився священник.
В цілому, за словами протоієрея, Різдвяний піст не передбачає підготовчих тижнів (як, наприклад, Великий піст).
"Більше того, він не такий суворий, як Великий піст", - додав експерт.
Коваленко пояснив, що "у Різдвяний піст традиційно не відмовляються від риби". Дехто з людей залишає у своєму раціоні також молоко.
"Тобто харчові традиції - різні... Але він не такий суворий... І тому якоїсь додаткової підготовки до цього посту не потрібно. Просто, я думаю, сам піст є підготовкою до Різдва", - розповів священник.
Коваленко зауважив, що на день народження люди, зазвичай, приходять із подарунками.
"І тому Різдвяний піст - час підготувати подарунки. А найкращі подарунки Богові - це добрі справи й турбота про тих, хто потребує нашої допомоги", - пояснив він.
Священник нагадав, що колись Христос сказав: "Якщо ви когось нагодували, напоїли, прихистили у себе вдома, відвідали в лікарні чи у в'язниці - це ви зробили мені".
"Тому якраз Різдвяний піст - це час для добрих справ. Час просвіти. Час турботи про дітей і про їхнє виховання. Тому він такий, більш світлий, можливо. І в цей час ми… вчимо колядки, готуємось до різдвяних вистав. Тобто готуємось до Різдва", - підсумував експерт.
