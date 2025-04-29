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Завтра останній день. Хто має подати декларації, щоб не мати проблем з податковою

Фото: Українці завершують подавати декларації про доходи за 2024 рік (Getty Images)
Автор: Валерія Лукіна

Завершується термін подання податкових декларацій про майновий стан і доходи за 2024 рік. За несвоєчасне подання до 30 квітня можна отримати штраф.

Хто має подавати таку декларацію та в які строки – в матеріалі РБК-Україна.

Головне:

  • Хто має подати податкову звітність до 30 квітня?
  • Які можливі наслідки за несвоєчасне подання декларації?

Кому потрібно подати податкову декларацію до 30 квітня

30 квітня завершується час для подання податкової декларації про майновий стан і доходи за 2024 рік. Про це нагадує пресслужба Державної податкової служби України. Декларацію мають подати ті громадяни, які у 2024 році отримували:

  • іноземні доходи;
  • доходи від продажу частки бізнесу;
  • доходи від оренди нерухомості;
  • продажу майна;
  • фрілансу;
  • доходи у вигляді спадщини, отриманої не від братів, сестер та батьків, а більш далеких родичів;
  • доходи від подарунків вартістю 2 000 грн (нижче - не підлягають оподаткуванню).

Також декларацію зобов’язані подати фізичні особи-підприємці (крім тих, хто перебуває на єдиному податку), самозайняті особи (які проводять незалежну професійну діяльність, наприклад, приватні лікарі, бухгалтери), іноземці, які мають доходи в Україні.

Громадяни, які мають право на податкову знижку мають подати декларацію до 31 грудня 2025 року. Без заповнення декларації отримати податкову знижку неможливо.

Подати декларацію можна онлайн в будь-який час через Електронний кабінет платника на сайті ДПС, портал "Дія" або через мобільний застосунок “Моя податкова”.

Штрафи за несвоєчасне або неподання декларації

У разі несвоєчасного подання декларації, платника податків можуть оштрафувати. За нормами Податкового кодексу, це тягне за собою:

  • штраф у розмірі 170 грн за перше порушення;
  • повторне порушення протягом року 340 грн;

У разі неподання декларації, штраф може сягати 1020 грн і більше. Залежно від обставин може бути нарахована пеня.

При поданні декларації, головне – не пропустити строки, уважно заповнити всі поля, використати електронний підпис і зберегти підтвердження про успішне подання (квитанції від ДПС). Якщо маєте запитання щодо заповнення, зверніться до бухгалтера або скористайтеся автоматизованими сервісами звітності, які допоможуть уникнути помилок і заощадить час, гроші та нерви.

Нагадаємо, що в матеріалі РБК-Україна зазначається про помилки, які часто роблять декларанти у своїй онлайн-звітності та як їх можна уникнути. Найбільш поширені помилки ФОПів у податкових деклараціях наведені у публікації РБК-Україна.

У квітні 2025 року міністр фінансів Сергій Марченко заявив про можливість підвищення податків у 2026 році. Це питання буде розглядатись на консультаціях з міністрами фінансів країн-партнерів, Міжнародним валютним фондом та Світовим банком.

Для підготовки матеріалу були використані публікації та інформація від пресслужби Державної податкової служби України та Головного управління ДПС в Одеській області.

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Декларації про доходиФОП