Хто має подати декларацію у 2025 році і за що можуть оштрафувати

Що каже законодавство про дедлайни подання звітності у 2025 році? Чи дійсно декларування онлайн є більш зручним для громадян та які помилки найбільш часто роблять декларанти у своїй онлайн-звітності.

Про важливі етапи заповнення декларації та поради експерта, що допоможуть уникнути проблем та штрафів – у матеріалі РБК-Україна .

Законодавче регулювання та обов’язки громадян

Щороку тисячі українців подають декларацію про доходи, і дедалі більше людей обирають онлайн-формат – 24/7, без черг, паперів і непотрібного стресу. Щоб правильно оформити податкову декларацію через інтернет і не нахапатися штрафів, важливо знати, хто зобов’язаний подавати декларацію, як саме це зробити та на що звернути увагу.

Подача декларації про майновий стан і доходи регулюється Податковим кодексом України. У 2025 році податкова звітність залишається обов’язковою для:

фізичних осіб-підприємців на загальній системі;

громадян, які отримували дохід без утримання податків (наприклад, за оренду, продаж майна, іноземні доходи);

осіб, які хочуть отримати податкову знижку (на навчання, іпотеку, страхування тощо);

самозайнятих осіб та фрилансерів, які працюють без офіційного оформлення.

Річну податкову декларацію про доходи за минулий рік зобов’язані заповнити та подати до 1 травня 2025 року громадяни, у яких виникає обов’язок щодо подання податкової декларації.

Згідно Податкового кодексу України, фізична особа зобов’язана самостійно до 1 серпня року, що настає за звітним, сплатити суму податкового зобов’язання, зазначену в поданій нею податковій Декларації.

Термін подання декларації про майновий стан і доходи для отримання податкової знижки – до 31.12.2025 року.

На яких кроках заповнення декларації найчастіше виникають проблеми

"Найчастіше труднощі у декларантів виникають на етапах врахування витрат у доході та на етапі відповіді податковій на її запит, але є й інші труднощі", – прокоментував РБК-Україна експерт з податків, судів та інвестицій Богдан Янків.

Розглянемо проблеми, що найбільш часто виникають при заповненні декларації онлайн.

Труднощі при вході до електронного кабінету. Це можна зробити на сайті платників податків, де в першу чергу потрібно обрати вхід за ЕЦП (електронний цифровий підпис). Експерт радить отримати його в Приват24, "Дія", в інших банках або сертифікаційних центрах. Після успішної авторизації відкриється персональна сторінка користувача.

Помилки при внесенні даних до розділів декларації. Основні з них:

доходи, що підлягають оподаткуванню – вказуєте всі джерела: зарплата, доходи від оренди, продажу майна, іноземні надходження;

податкові зобов’язання – тут автоматично підраховується сума податку;

витрати для податкової знижки – заповнюється, якщо претендуєте на знижку;

банківські реквізити – для повернення надміру сплаченого податку.

"Чітко рахуйте дохід, орієнтуйтесь на банківські виписки або звіти касового апарату. Якщо одна й та сама сума зарахована на рахунок і пробита по касі - рахуйте її один раз", – додав Богдан Янків в коментарі РБК-Україна.

Фото: Заповнення декларації онлайн (Diia gov ua)

Також слід перевіряти та уникати дублювання доходів – це найпоширеніша помилка, що призводить до некоректного розрахунку податку. Перевірте дані кілька разів – уважність допоможе уникнути подальших проблем з поданням звіту.

Етап підпису та надсилання декларації також не обходиться без помилок. В кінці обов’язково потрібно накласти електронний підпис та надіслати документ. Обов’язково дочекайтесь квитанцій №1 і №2 – це є підтвердженням, що декларація прийнята податковою службою.

Експерт наголошує: "Для подачі звіту обов'язковим є використання електронного підпису". Тож варто слідкувати за підписами, якщо був змінений електронний підпис, система прийме звіт лише зі старим. Тому доречно зберігати архів старих ключів до завершення звітного періоду.

Для більшої зручності та простоти експерт радить користуватись сервісами, що допомагають подати звітність. Серед популярних це Електронний кабінет платника податків, "Дія" та Вчасно.Звіт, які мають простий інтерфейс і допоміжні підказки.

Уникайте затримок, адже подання декларації після дедлайну загрожує штрафом в 340 гривень, а за повторне порушення – 1020 гривень.

Подача податкової декларації онлайн – це не страшно. Дотримуйтесь термінів, уважно заповнюйте розділи декларації, користуйтесь електронним підписом і зберігайте підтвердження про подання. Якщо сумніваєтесь, краще проконсультуйтесь з бухгалтером або скористайтесь автоматизованими сервісами для подачі звітності. Це збереже ваш час, нерви та гроші.