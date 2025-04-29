Завтра последний день. Кто должен подать декларации, чтобы не иметь проблем с налоговой

Завершается срок подачи налоговых деклараций об имущественном состоянии и доходах за 2024 год. За несвоевременную подачу до 30 апреля можно получить штраф.
Кто должен подавать такую декларацию и в какие сроки - в материале РБК-Украина.
Главное:
30 апреля завершается время для подачи налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах за 2024 год. Об этом напоминает пресс-служба Государственной налоговой службы Украины. Декларацию должны подать те граждане, которые в 2024 году получали:
Также декларацию обязаны подать физические лица-предприниматели (кроме тех, кто находится на едином налоге), самозанятые лица (которые проводят независимую профессиональную деятельность, например, частные врачи, бухгалтеры), иностранцы, имеющие доходы в Украине.
Граждане, имеющие право на налоговую скидку должны подать декларацию до 31 декабря 2025 года. Без заполнения декларации получить налоговую скидку невозможно.
Подать декларацию можно онлайн в любое время через Электронный кабинет плательщика на сайте ГНС, портал "Дія" или через мобильное приложение "Моя налоговая".
В случае несвоевременного представления декларации, налогоплательщика могут оштрафовать. По нормам Налогового кодекса, это влечет за собой:
В случае непредставления декларации, штраф может достигать 1020 грн и более. В зависимости от обстоятельств может быть начислена пеня.
При подаче декларации, главное - не пропустить сроки, внимательно заполнить все поля, использовать электронную подпись и сохранить подтверждение об успешной подаче (квитанции от ГНС). Если есть вопросы по заполнению, обратитесь к бухгалтеру или воспользуйтесь автоматизированными сервисами отчетности, которые помогут избежать ошибок и сэкономит время, деньги и нервы.
Напомним, что в материале РБК-Украина отмечается об ошибках, которые часто делают декларанты в своей онлайн-отчетности и как их можно избежать. Наиболее распространенные ошибки ФОПов в налоговых декларациях приведены в публикации РБК-Украина.
В апреле 2025 года министр финансов Сергей Марченко заявил о возможности повышения налогов в 2026 году. Этот вопрос будет рассматриваться на консультациях с министрами финансов стран-партнеров, Международным валютным фондом и Всемирным банком.
Для подготовки материала были использованы публикации и информация от пресс-службы Государственной налоговой службы Украины и Главного управления ГНС в Одесской области.