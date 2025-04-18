Чи планують в Україні підвищувати податки: відповідь міністра фінансів

Україна дійсно потребує більш значних ресурсів, зокрема, у 2026 році. Це буде предметом переговорів з МВФ вже у квітні.

Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко, повідомляє РБК-Україна з посиланням його заяву під час години запитань до уряду в парламенті.

"Хочу зазначити, що ніяких планів щодо фіскалізації ми не плануємо. Підняття податків не передбачаємо. І все буде здійснено в умовах, передбачених чинним законодавством", - сказав він.

Марченко повідомив, що найближчий план - це підготовка бюджетної декларації на 2026, 2027, 2028 роки, яка включатиме різноманітні сценарії і, відповідно, реакцію уряду на ті або інші ризики фіскального характеру.

Міністр фінансів повідомив, що в цьому році Мінфін реагує на ті ризики, які вже матеріалізувалися, і має відповідь на ці питання.

Бюджет наступного року

"Щодо фінансування на 2026 рік - це не є якимось секретом Полішинеля. І зараз ми активно працюємо над тим, щоб ми мали відповіді на будь-які варіанти розвитку подій. Будь-які варіанти розвитку подій передбачають реакцію як у воєнному стані, так і в післявоєнному, - розповів Марченко.

За його словами, зараз Мінфін готує відповідні пропозиції.

"Наступного тижня в нас будуть активні консультації з міністрами фінансів наших країн-партнерів, з Міжнародним валютним фондом, Світовим банком. Ми окреслимо наші ризики, застереження і покажемо, що ситуація потребує додаткової підтримки, над якою ми активно будемо працювати з прем'єр-міністром", - сказав Марченко.