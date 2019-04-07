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Погода в Украине: температура до +20, местами дожди

Новости » Общество    07.04.2019 - 10:00
Погода в Украине: температура до +20, местами дожди
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Киеве днем от +15 до +17

Погода в Украине 7 апреля 2019 будет солнечной с прояснением, температура воздуха днем поднимется местами до +20. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гидрометцентр при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз погоды в регионах на сегодня

По данным синоптиков, на западе вероятны дожди в Волынской, Тернопольской, Львовской и Житомирской области в других регионах солнечно и без осадков, днем от +15 до +20, ночью от 0 до +8. На севере также осадков не ожидается, днем от +12 до +16, а ночью от +2 до +9. В центре днем от +15 до +18, ночью от +2 до +4.

На востоке без осадков, днем от +15 до +18, ночью от +1 до +4. На юге днем от +15 до +19, ночью от +2 до +6. В Крыму днем от +16 до +18, ночью от +3 до +5.

Погода в Украине: температура до +20, местами дожди

Погода в Киеве на сегодня

В столице Украины 7 апреля сухо и облачно, днем от +15 до +17, ночью от +2 до +4, ветер юго-восточный, 7-12 м/сек.

Погода в Украине: температура до +20, местами дожди

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