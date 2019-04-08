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Завтра в деяких областях похолодає

Новини » Суспільство    08.04.2019 - 10:47
Завтра в деяких областях похолодає
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Температура опуститься до +10 градусів

Погода в Україні зміниться завтра, 9 квітня, похолодання та дощі очікуються у західних областях. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко у Facebook

Зокрема, похолодання очікується в межах +10..+14 градусів. Водночас, Діденко наголошує, що у Закарпатській області буде дещо тепліше.

"У більшості областей України опади малоймовірні, буде тепла чудова комфртна погода, максимальна температура повітря завтра передбачається вдень +14..+20 градусів", - додала синоптик.

Зазначається, що у Києві вівторок очікується теплим, +18 градусів, без опадів.  У середу погода суттєво не зміниться.

У четвер, 11 квітня, у Києві похолодає. Крім того, синопик прогнозує дощову погоду наприкінці поточного тижня. 

Завтра в деяких областях похолодає

Раніше повідомлялося, що протягом 10-20 квітня температура в Україні почне різко підніматися вище норми. Температура може підніматися від 20 до 28 градусів, якщо буде сонячно і не хмарно.

РБК-Україна писало, що за словами Вазіри Мартазінової, завідувачки відділом кліматичних досліджень і прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту, кліматичні зміни призвели до того, що літо в Україні стало значно коротше. За її спостереженнями, літо починається з середини червня і закінчується в серпні - з 15 серпня до 1 вересня.

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