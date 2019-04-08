ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Завтра в деяких областях очікуються дощі

Новини » Суспільство    08.04.2019 - 15:43
Завтра в деяких областях очікуються дощі
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Температура вночі опуститься до +5 градусів

Погода в Україні завтра, 9 квітня, очікується тепла, однак у західних, Житомирській, Київській та Вінницькій областях місцями невеликий дощ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Українського гідрометцентра.

Зазначається, що на решті території опадів завтра не очікується. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі +5-10 градусів; вдень +15-20 градусів, у південній частині до +23 градусів, на заході країни та місцями на узбережжі морів +11-16 градусів.

Завтра в деяких областях очікуються дощі

Раніше повідомлялося, що завтра, 9 квітня, похолодання та дощі очікуються у західних областях. 

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, у четвер, 11 квітня, у Києві похолодає. Крім того, вона прогнозує дощову погоду наприкінці поточного тижня. 

РБК-Україна писало, що протягом 10-20 квітня температура в Україні почне різко підніматися вище норми. Температура може підніматися від 20 до 28 градусів, якщо буде сонячно і не хмарно.

Крім того прогнозують похолодання після 20 травня. До заморозків воно не дійде, але "воно супроводжуватиметься опадами, та шквальним вітром", 

В деяких областях України пройдуть дощі В Україні місцями потеплішає до +20
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: головне Результати виборів президента України
Новини України Погода
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся