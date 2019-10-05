Завтра в некоторых областях ожидается мокрый снег

Погода в Украине 6 октября в некоторых областях будет с осадками, температура до +15 градусов. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

По данным синоптиков, 6 октября в Карпатском регионе, ночью и в восточной части умеренные, местами значительные дожди. Утром и днем ​​в северных и Черкасской областях местами небольшой дождь, на остальной территории без осадков.

Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью от +2 до +7 тепла. В частности, в Ровенской, Хмельницкой, Житомирской, Киевской, Винницкой и Черкасской местами заморозки на поверхности почвы от 0 до +3.

В восточных областях и на Приазовье местами до +12 тепла; днем в Украине от +7 до 12, на юге страны до +15. В Карпатах дождь с мокрым снегом, ночью заморозки, днем ​​температура до +3.

Напомним, по данным синоптика Натальи Диденко, погода в Киеве 7 октября принесет ночные заморозки в воздухе. По прогнозу синоптика, в понедельник температура воздуха в столице ночью и утром опустится до -3 градусов. Днем в Киеве будет прохладно, столбики термометров будут держаться на уровне +8 градусов.

Ранее в Гидрометцентре предупредили об ухудшении погодных условий в южных, а также в Днепропетровской, Харьковской и Полтавской областях. Там синоптики прогнозируют сильные дожди, местами с грозой.