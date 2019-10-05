Завтра в деяких областях очікується мокрий сніг

Погода в Україні 6 жовтня у деяких областях буде з дощем, температура до +15 градусів. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

За даними синоптиків, 6 жовтня у Карпатському регіоні, вночі і в східній частині помірні, місцями значні дощі. Вранці та вдень у північних та Черкаській областях місцями невеликий дощ, на решті території без опадів.

Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі від +2 до +7 тепла. Зокрема, у Рівненській, Хмельницькій, Житомирській, Київській, Вінницькій та Черкаській місцями заморозки на поверхні грунту від 0 до +3.

У східних областях та Приазов'ї місцями до +12 тепла; вдень в Україні від +7 до 12, на півдні до +15. В Карпатах дощ з мокрим снігом, вночі заморозки, вдень температура до +3.

Нагадаємо, за даними синоптика Наталії Діденко, погода в Києві 7 жовтня принесе нічні заморозки в повітрі. За прогнозом синоптика, в понеділок температура повітря в столиці вночі та вранці опуститься до -3 градусів. Вдень у Києві буде прохолодно, стовпчики термометрів будуть триматися на рівні +8 градусів.

Раніше в Гідрометцентрі попередили про погіршення погодних умов в південних, а також у Дніпропетровській, Харківській та Полтавській областях. Там синоптики прогнозують сильні дощі, місцями з грозою.