Завтра в Києві очікується негода: синоптики попередили про сильний вітер й не тільки

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Україні днями прийшов активний прохолодний атмосферний фронт через що температура в денні години відчутно знизилась.

Тим часом синоптик Наталка Діденко дала прогноз погоди на завтрашній день.

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