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Травень почнеться з холоду? Синоптик пояснила, якою буде погода завтра в Україні

Україна, Середа 30 квітня 2025 12:40
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Травень почнеться з холоду? Синоптик пояснила, якою буде погода завтра в Україні Фото: в "Укргідрометцентрі" дали прогноз на 1 травня в Україні (колаж РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Останніми днями в Україні було холодно, а вночі фіксувалися заморозки. Чи очікується така погода в травні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.

"У четвер температура повітря становитиме +15....+20 градусів, у південній частині та в східних областях ще тепліше, протягом дня +20...+24 градуси", - розповіла синоптик.

Дощ, за її словами, через проходження атмосферного фронту ймовірний на заході, півночі, також ввечері у Черкаській та Харківській областях.

"На решті території України без істотних опадів", - продовжила вона.

Вітер північно-західного напрямку у більшості областей буде рвучким, часом сильним.

Погода у Києві

У Києві травень розпочнеться свіжим, але комфортним повітрям, вдень передбачається +16...+18 градусів.

"Є ймовірність невеликого дощу, проте може обійтися і хмарністю щільнішою.

"Вітер у столиці очікується завтра поривчатим, може знижувати температуру комфорту на пару градусів", - додала вона.

Погода в Україні

Похолодання в Україні наприкінці минулого тижня було спричинене тим, що на вихідних, 26-27 квітня, прийшов активний прохолодний атмосферний фронт. Саме він і знизив температуру в денні години.

Додамо, що тепла погода, яку синоптики прогнозують на 1 травня, протримається недовго. Уже 3-4 травня в Україну має прийти атмосферний фронт, разом із яким знову очікуються зниження температури та короткочасні дощі.

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