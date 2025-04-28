Похолодання набирає обертів: прогноз на 28 квітня в Україні

Вночі на 28 квітня в Україні фіксувались заморозки, вони ще триватимуть. Вдень в більшості регіонів буде не вище 15° тепла.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на " Укргідрометцентр ".

Крім того, 29 квітня в Україні очікуються заморозки і на поверхні ґрунту 0-5°. І рівень небезпечності, жовтий.

Температура по області вночі заморозки у повітрі 0-3°; температура вдень 10-15° тепла; у Києві вночі заморозки у повітрі 0-2°; температура вдень 13-15° тепла. Погода в Україні 28 квітня (facebook.com/UkrHMC)

Температура вдень 10-15° тепла, на Закарпатті та Прикарпатті 14-19°, на сході та північному сході країни 7-12°.

Вночі у північних, східних та центральних областях заморозки у повітрі 0-3°, на решті території 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-5°.

Чи чекати на "мороз" на початку травня?

Останнім часом у мережі поширюється інформація, нібито на початку травня можуть бути "морози".

По-перше, про мороз у контексті останнього місяця весни говорити некоректно. Річ у тім, що з 17 квітня, якщо температури повітря і поверхні ґрунту знижуються до 0 градусів і нижче, то це вже можна вважати заморозками, а не морозами.

По-друге, синоптики не виключають змін погоди в травні, але поки що прогнозувати саме заморозки, не беруться.

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