Завтра в Киеве ожидается непогода: синоптики предупредили о сильном ветре и не только

В Киеве, завтра, 1 мая, ожидаются сильные порывы ветра. Днем местами возможны кратковременные дожди.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Согласно данным Укргидрометцентра, завтра в столице ожидаются порывы ветра от 15 до 20 м/с. В целом в городе возможна переменная облачность, а днем - местами небольшой кратковременный дождь.
Температура ночью будет колебаться от 8 до 10 градусов, а днем - от 16 до 18 градусов.
Во время сильного ветра, как советуют специалисты, следует:
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Украину на днях пришел активный прохладный атмосферный фронт из-за чего температура в дневные часы ощутимо снизилась.
Тем временем синоптик Наталья Диденко дала прогноз погоды на завтрашний день.
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