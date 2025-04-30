Завтра в Киеве ожидается непогода: синоптики предупредили о сильном ветре и не только

Согласно данным Укргидрометцентра, завтра в столице ожидаются порывы ветра от 15 до 20 м/с. В целом в городе возможна переменная облачность, а днем - местами небольшой кратковременный дождь.

Температура ночью будет колебаться от 8 до 10 градусов, а днем - от 16 до 18 градусов.

Во время сильного ветра, как советуют специалисты, следует: