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Завтра в Киеве ожидается непогода: синоптики предупредили о сильном ветре и не только

Фото: синоптики предупредили о сильном ветре в Киеве (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Киеве, завтра, 1 мая, ожидаются сильные порывы ветра. Днем местами возможны кратковременные дожди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Согласно данным Укргидрометцентра, завтра в столице ожидаются порывы ветра от 15 до 20 м/с. В целом в городе возможна переменная облачность, а днем - местами небольшой кратковременный дождь.

Температура ночью будет колебаться от 8 до 10 градусов, а днем - от 16 до 18 градусов.

Во время сильного ветра, как советуют специалисты, следует:

  • плотно закрыть окна;
  • убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
  • в случае необходимости укрыться в ближайшем помещении или естественном укрытии;
  • держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, больших деревьев, а также не парковать рядом с ними автомобили.

 

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Украину на днях пришел активный прохладный атмосферный фронт из-за чего температура в дневные часы ощутимо снизилась.

Тем временем синоптик Наталья Диденко дала прогноз погоды на завтрашний день.

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КГГАКиев