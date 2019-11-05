Синоптик рассказала, какой будет погода завтра

Погода в Украине в среду, 6 ноября, будет теплой, возможны дожди на западе и севере страны. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталья Диденко.

По ее данным, в течение дня в большинстве областей будет от +15 до +20 градусов, на юге до +22 градусов тепла. В западных областях ожидается +10+16 градусов. Ветер порывистый, на Левобережье даже со штормовыми порывами.

Также Диденко проинформировала, что 7-8 ноября в Украине немного похолодает, а уже выходные температура воздуха снова повысится. Впрочем, похолодание следует ожидать лишь на западе и севере Украины.

Напомним, сегодня погода в Украине будет местами дождливой и теплой, температура воздуха местами поднимется до +21 тепла.

Ранее РБК-Украина сообщало, что на Закарпатье и в Карпатах ожидается значительный дождь, а также порывы ветра 15-20 м/с, что составляет I уровень опасности.

Кроме этого, сообщалось, что по состоянию на 4 ноября в Украине к отоплению подключены 85,2% жилых домов и 90,6% объектов социальной сферы.

В Киеве 4 ноября 2019 года стало самым теплым днем за более чем 60 лет наблюдений. После полудня столбик термометра максимально поднимался выше +14,9 тепла. Таким образом, был побит рекорд 1957 года.