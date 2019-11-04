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В Киеве побит очередной температурный рекорд

Новости » Общество     04.11.2019 - 15:54
В Киеве побит очередной температурный рекорд
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Сегодняшний день стал самым теплым 4 ноября за более чем 60 лет

Погода в Украине поспособствовала очередному температурному рекорду в Киеве. Об этом говорится в сообщении Центральной геофизической обсерватории имени Срезневского.

Сообщается, что по данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, после полудня 4 ноября в Киеве столбик термометра максимально поднимался выше +14,9.

"Таким образом, превышен максимум температуры воздуха для этого дня, зафиксированный в 1957 году. Несмотря на высокую температуру воздуха, существует большая вероятность превышения и рекорда среднесуточной температуры воздуха, который удерживается с 1996 года", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее синоптики сообщили, что в Украине с 7 ноября ожидается похолодание. Снижение температуры воздуха ожидается в западных и северных регионах.

В то же время сегодня, 4 ноября, по всей Украине ожидаются сильные порывы ветра до 20 метров в секунду. Кроме того, в Закарпатской области и в Карпатах прогнозируются сильные осадки в виде дождя, в связи с чем объявлен первый уровень опасности.

Сегодня в Украине тепло, днем до +20
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