В Украине сегодня дожди, днем до +21  

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Киеве сухо, днем до +17

Погода в Украине во вторник, 5 ноября, будет местами дождливой и теплой, температура воздуха местами поднимется до +21. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр при Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Прогноз во всех областях

По прогнозам украинских синоптиков, на востоке и в центре страны, а также в Закарпатской области пройдут дожди. На востоке днем от +14 до +17, в ночное время от +6 до +8. В центральной части днем тоже до +17, ночью температура воздуха опустится до +9…+11.

На юге Украины дожди ожидаются только в Херсонской и Запорожской областях. В целом в южных регионах сегодня днем до +21, а ночью до +13. На западе потеплеет до +18, относительно тепло будет и ночью до +11. На севере страны преимущественно сухо, днем до +17.

Фото: погода в Украине

Прогноз в Киеве

В Киеве синоптики прогнозируют переменную облачность, осадки в столице не ожидаются. Днем температура будет колебаться от +15 до +17, ночью термометры будут держаться в пределах +9...+12. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Ночью возможен небольшой дождь.

Фото: погода в Киеве и области

Напомним, ранее синоптик Наталья Диденко рассказала, что погода в Украине с 7 ноября ухудшится, и в некоторых регионах ожидается похолодание. Снижение температуры ожидается на западе и севере Украины.