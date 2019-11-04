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Все области Украины подключили к отоплению

Новости » Общество     04.11.2019 - 11:20
Все области Украины подключили к отоплению
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

При этом, во Львове частично приостановлена ​​подача тепла

По состоянию на 4 ноября в Украине к отоплению подключены 85,2% жилых домов и 90,6% объектов социальной сферы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Министерства развития общин и территорий Украины в Facebook.

Сообщается, что в Закарпатской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях отапливаются 100% жилищного и социального фондов. При этом, во Львове в связи со значительным потеплением частично приостановлена ​​подача тепла.

Также 100% объектов социальной сферы подключены к отоплению в Винницкой, Житомирской, Николаевской областях, 99,9% - в Хмельницкой.

В Черниговской (99,8%), Ровенской (99,5%), Житомирской (99,3%) и Сумской (99,3%) областях отапливаются почти 100% жилых домов.

Все области Украины подключили к отоплению

Напомним, 3 ноября во Львове в связи со значительным потеплением частично приостановлена ​​подача отопления. Сообщается, что на котельной и ТЭЦ уменьшена подача теплоносителя.

Также РБК-Украина сообщало, что 1 ноября отопление жилого фонда в Украине начато в 23 областях, неподключенной оставалась Херсонская область.

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