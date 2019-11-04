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Синоптик рассказала, когда в Украине ожидается похолодание

Новости » Происшествия     04.11.2019 - 13:05
Синоптик рассказала, когда в Украине ожидается похолодание
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Похолодание ожидается не на всей территории Украины

Синоптик Наталья Диденко рассказала, что погода в Украине с 7 ноября местами ухудшится, ведь в некоторых регионах ожидается похолодание. Об этом она написала в своем Facebook.

Она отметила, что похолодание следует ожидать лишь на западе и севере Украины.

Синоптик рассказала, когда в Украине ожидается похолодание

"Ближайшее похолодание ожидается 7 ноября, но только на западе и севере Украины. Пока греемся", - написала Диденко.

Напомним, погода в Украине в понедельник, 4 ноября, будет сухой и теплой почти во всех областях, температура воздуха местами поднимется до +20 градусов.

Как писало РБК-Украина ранее, в субботу, 2 ноября, наблюдалось ночное похолодание до -12 градусов. Так, синоптики предупреждали о существенном похолодании в восточных областях, где температура ночью опустилась до -6 ...- 12 градусов.

Отметим, 1 ноября синоптик Наталья Диденко прогнозировала, что погода в Украине на этой неделе существенно улучшится, ожидается рост температуры воздуха до +20 градусов. По прогнозу синоптика, в середине недели в западных и южных областях Украины возможно значительное повышение температуры.

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