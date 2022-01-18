Завтра в Алматы завершатся режим ЧП и комендантский час

"Комендатура города Алматы сообщает, 19.01.2022 года в 00:00 часов в городе завершаются режим ЧП и комендантский час. Однако в городе сохраняется "красный" уровень террористической опасности", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что в рамках антитеррористических мероприятий будет обеспечиваться круглосуточное патрулирование города силами департамента полиции Алматы, военнослужащими Национальной гвардии и Министерства обороны Казахстана.

Кроме того, в городе продолжают действовать блокпосты.

В комендатури отметили, что "при критическом "красном" уровне террористической опасности органам правопорядка разрешается производить личный досмотр и досмотр вещей граждан, транспортных средств, а также временно ограничивать или запрещать их движение".

Также запрещено проведение шествий и митингов.