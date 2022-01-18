Протесты в Казахстане: Начато почти 700 расследований по тяжким и особо тяжким преступлениям

В Казахстане после массовых демонстраций в начале январе 2022 года по тяжким и особо тяжким преступлениям начато 695 досудебных расследований. Правоохранителями было задержано в качестве подозреваемых 780 человек.

"По тяжким и особо тяжким преступлениям начато 695 досудебных расследований, в том числе 44 - по актам терроризма, 15 - по убийствам, шесть дел - по фактам пропаганды и призывам к захвату власти. Задержано в качестве подозреваемых 780 лиц, из них по 695 судом санкционирован арест. Хотел бы еще раз акцентировать внимание, что эти дела относятся к категории тяжких и особо тяжких преступлений", - сообщил старший помощник Генерального прокурора Казахстана Азамат Саргазин.

Он также заверил, что по всем фактам прокуроры обеспечивают соблюдение прав граждан, всем фигурантам уголовных дел, в том числе всем задержанным, предоставляется своевременная юридическая помощь.