В Казахстане в результате протестов погибли более 200 человек

В Казахстане в результате протестов и антитеррористической операции погибли 225 человек. Из них 19 силовиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание "Vласть" .

Начальник службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры Серик Шалабаев заявил, что данные предварительные и могут изменяться.

"На сегодня установлено 4 578 потерпевших из них 4 353 ранено, в том числе 3 393 сотрудников силовых ведомств", - сообщил он.

При этом он добавил, что с 6 января после решения Совета безопасности о начале антитеррористической операции в Казахстане правоохранители начали применять оружие.

Сейчас Генпрокуратура страны расследует 546 уголовных дел, в том числе 44 - по актам терроризма, 34 - по массовым беспорядкам, 15 убийств.