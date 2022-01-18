RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Завтра в Алмати завершаться режим НС і комендантська година

Автор: Ольга Белей

У комендатурі міста Алмати заявили, що 19 січня о 00:00 годині завершуються режим НС і комендантська година. При цьому в місті зберігається "червоний" рівень терористичної небезпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ORDA.

"Комендатура міста Алмати повідомляє, 19.01.2022 року о 00:00 годині в місті завершуються режим НС і комендантська година. Однак у місті зберігається "червоний" рівень терористичної небезпеки", - йдеться в повідомленні.

Варто відзначити, що в рамках антитерористичних заходів буде забезпечуватися цілодобове патрулювання міста силами Департаменту поліції Алмати, військовослужбовцями Національної гвардії і Міністерства оборони Казахстану.

Крім того, в місті продовжують діяти блокпости.

У комендатурі зазначили, що "при критичному "червоному" рівні терористичної небезпеки органам правопорядку дозволяється проводити особистий огляд і огляд речей громадян, транспортних засобів, а також тимчасово обмежувати або забороняти їх рух".

Також заборонено проведення походів і мітингів.

Нагадаємо, раніше влада Казахстану повідомила про 225 загиблих в ході протестів і антитерористичної операції, в тому числі 19 силовиків. При цьому список жертв не опублікований.

Зазначимо, 2 січня в Казахстані почалися протести через різке подорожчання скрапленого газу. Учасники висунули політичні вимоги, проте згодом почалися сутички з силовиками.

Крім того, в Казахстані після масових демонстрацій на початку січня 2022 року по тяжких і особливо тяжких злочинах розпочато 695 досудових розслідувань. Правоохоронцями було затримано в якості підозрюваних 780 осіб.

Читайте РБК-Україна в Google News
Казахстан