Завозять ешелонами: Росія накопичує тактичну ядерну зброю в Білорусі

Росія продовжує перебазовувати компоненти тактичної ядерної зброї на територію Білорусі. У середині вересня окупанти перекинули 2 потяги, у складі яких налічувалось понад 26 вагонів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторингову групу "Беларускі Гаюн" в Телеграм .

Зі свідчень спільности залізничників Білорусі, 15-24 вересня до країни прибуло 26 вагонів, завантажених компонентами тактичної ядерної зброї та особовим складом.

Відомо, що ешелони прямували з російських залізничних станцій "Чебоксари" та "Потанино", і зайшли на білоруську станцію "Прудок". Вантаж належить до класу "Вибухові матеріали", і значиться як "Інші боєприпаси для військових цілей" і "Боєприпаси, крім вищезазначених".

В моніторинговій групі повідомили, що неподалік від станції "Прудок" розташована авіаційна база зберігання ракетного озброєння та боєприпасів. Для приховування перевезення ешелони йшли через стиковий пункт "Заольша", де проходять всього 2 поїзди на добу.

Потяги були відправлені:

15 вересня - 16 вагонів (10 завантажених, 6 порожніх) зі станції "Чебоксари". Прибуття 22 вересня;

18 вересня - 10 вагонів (4 завантажених, 6 порожніх) зі станції "Потанино". Прибуття 24 вересня.

Також підкреслюється що основним бенефіціаром цих перевезень є білорусько-швейцарське СТОВ "ТРАНСРЕЙЛ - БЗД". На додаток, виявлено, що з травня 2021 року за допомогою цієї компанії до Білорусі було ввезено 127 вагонів із вантажами військового призначення.

