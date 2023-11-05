Білорусь вкотре продовжила спільні зі Збройними силами Росії військові навчання. Вони триватимуть щонайменше до 12 листопада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал моніторингової групи "Білорускі Гаюн".

"Полігони "Доманове" та "Обуз-Лесновський" працюють без перерви, інші ж на вихідних 4 і 5 листопада. Крім того, цього тижня 6-7 листопада будуть вихідними для полігонів "Гожський" і "Брестський", а 7-ме листопада також вихідний на "Лепельському", "Борисівському" і "Німані", - пише пресслужба.

Навчання на полігонах продовжуються з 6 листопада й до:

227 загальновійськовий полігон "Борисовський" (Борисовський район) до 11.11;

полігон "Гожський" 6 омбр. (Гродненський район) до 10.11;

полігон "Брестський" 38 одшбр. (Брестський район) до 11.11;

полігон "Осиповицький" 51 абр. (Осиповицький район) до 10.11;

212-й авіаційний полігон "Німан" (Новогрудський район) до 10.11;

230 загальновійськовий полігон "Обуз-Лесновський" (Барановицький район) до 12.11;

174 навчальний полігон ВПС і військ ППО "Доманове" (Івацевицький район) до 12.11;

полігон "Лепельський" 19 омбр. (Лепельський район) до 11.11.

Фото: Вже 80 тижнів. Білорусь знову продовжила навчання з Росією (t.me/Hajun_BY)

"Навчання тривають безперервно з 29 квітня 2022 року. Загальна кількість продовжень становить 80 тижнів", - додає пресслужба.

Роль Білорусі у війні Росії проти України

Ще на початку повномасштабного вторгнення російські терористи атакували нашу країну в тому ж числі й з території Білорусі. Тоді ж ворог захопив частину Київської, Чернігівської та Сумської областей. Пізніше наші воїни докупували території.

Зокрема протягом війни росіяни використовували Білорусь для завдання ударів по нашій країні.