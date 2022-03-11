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Большая часть российских самолетов, атакующих Украину, взлетают с белорусских аэродромов, - НАТО

Новина українською →
Пятница 11 марта 2022 03:53
Большая часть российских самолетов, атакующих Украину, взлетают с белорусских аэродромов, - НАТО Самолет AWACS (Фото: quark.sk)
Автор: Константин Широкун

В НАТО рассказали, как российская армия использует белорусские аэродромы. С них преимущественно взлетают российские истребители МиГ-29.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По словам специалистов по радиообнаружению НАТО, следящих за воздушным пространством, подавляющее большинство истребителей российской армии взлетало с территории Беларуси. Ежедневно с белорусских аэродромов взлетает до 20 российских самолетов. Военные самолеты вылетают для поддержки продвижения моторизированных колон.

Самолеты радиообнаружения AWACS ежедневно фиксируют вылеты МиГ-29 с белорусских аэродромов. К сожалению, невозможно определить, чьи именно это самолеты – российских, или белорусских вооруженных сил. По словам специалистов по радиоперехвату, над территорией Беларуси также часто летают российские самолеты-разведчики, которые фиксируют активность в воздухе в радиусе 400-500 км.

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