Завозили екстазі під виглядом імпортних солодощів. В Запоріжжі викрили наркоторговців
В Запоріжжі викрили наркоторговців, які завозили в Україні екстазі під виглядом імпортних солодощів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Служби безпеки України.
Під час комплексних заходів СБУ затримала рганізатора та чотирьох активних учасників злочинного угруповання.
"Зловмисники налагодили оптові поставки екстазі з однієї із європейських країн на територію нашої держави для подальшого продажу. За наявними даними, протягом декількох місяців наркоділки "заробили" майже 30 млн грн", - пише пресслужба.
Для контрабанди наркотиків злочинців ховали "товар" серед побутових речей та солодощів, які потім посилками відправляли в Україну.
"Отриману "продукцію" збували до різних регіонів нашої держави, використовуючи розгалужену мережу наркокур’єрів. Крім того, наркоділки виготовляли "промислові" обсяги метамфетаміну. Для цього облаштували нарколабораторію в гаражі у Запоріжжі", - додає СБУ.
За місяць злочинці виробляли до 5 кілограмів психотропу, а весь "товар" виставляли на продаж через спеціалізовані інтернет-платформи.
Загалом було проведено 14 обшуків за місцями виготовлення, зберігання і збуту наркотиків, під час яких вилучено:
- 200 розфасованих зіп-пакетів з метамфетаміном;
- 250 пігулок екстазі;
- обладнання для їх синтезу;
- понад 100 літрів прекурсорів,
- банківські картки, чорнові записи з даними про наркотрафік та "замовників", а також комп’ютерну техніку із доказами листування з "постачальниками";
- велику суму готівки, одержану злочинним шляхом;
- зброю та боєприпаси, серед яких 4 пістолети з набоями і 19 бойових гранат Ф-1 та РГД-5.
Затриманим загрожує до 12 років тюрми.
Фото: Завозили екстазі під виглядом імпортних солодощів. В Запоріжжі викрили наркоторговців (t.me/SBUkr)
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що СБУ тим часом також викрило злочинне угруповання рекетирів, яке очолював місцевий депутат міської ради в Кропивницьку.
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