В Запоріжжі викрили наркоторговців, які завозили в Україні екстазі під виглядом імпортних солодощів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Служби безпеки України.

Під час комплексних заходів СБУ затримала рганізатора та чотирьох активних учасників злочинного угруповання.

"Зловмисники налагодили оптові поставки екстазі з однієї із європейських країн на територію нашої держави для подальшого продажу. За наявними даними, протягом декількох місяців наркоділки "заробили" майже 30 млн грн", - пише пресслужба.

Для контрабанди наркотиків злочинців ховали "товар" серед побутових речей та солодощів, які потім посилками відправляли в Україну.

"Отриману "продукцію" збували до різних регіонів нашої держави, використовуючи розгалужену мережу наркокур’єрів. Крім того, наркоділки виготовляли "промислові" обсяги метамфетаміну. Для цього облаштували нарколабораторію в гаражі у Запоріжжі", - додає СБУ.

За місяць злочинці виробляли до 5 кілограмів психотропу, а весь "товар" виставляли на продаж через спеціалізовані інтернет-платформи.

Загалом було проведено 14 обшуків за місцями виготовлення, зберігання і збуту наркотиків, під час яких вилучено:

200 розфасованих зіп-пакетів з метамфетаміном;

250 пігулок екстазі;

обладнання для їх синтезу;

понад 100 літрів прекурсорів,

банківські картки, чорнові записи з даними про наркотрафік та "замовників", а також комп’ютерну техніку із доказами листування з "постачальниками";

велику суму готівки, одержану злочинним шляхом;

зброю та боєприпаси, серед яких 4 пістолети з набоями і 19 бойових гранат Ф-1 та РГД-5.

Затриманим загрожує до 12 років тюрми.

Фото: Завозили екстазі під виглядом імпортних солодощів. В Запоріжжі викрили наркоторговців (t.me/SBUkr)