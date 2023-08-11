В Запорожье разоблачили наркоторговцев, которые завозили в Украину экстази под видом импортных сладостей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины.

Во время комплексных мероприятий СБУ задержала организатора и четырех активных участников преступной группировки.

"Злоумышленники наладили оптовые поставки экстази из одной из европейских стран на территорию нашего государства для дальнейшей продажи. По имеющимся данным, в течение нескольких месяцев наркодельцы "заработали" почти 30 млн грн", - пишет пресс-служба.

Для контрабанды наркотиков преступники прятали "товар" среди бытовых вещей и сладостей, которые затем посылками отправляли в Украину.

"Полученную "продукцию" сбывали в разные регионы нашего государства, используя разветвленную сеть наркокурьеров. Кроме того, наркодельцы изготавливали "промышленные" объемы метамфетамина. Для этого обустроили нарколабораторию в гараже в Запорожье", - добавляет СБУ.

За месяц преступники производили до 5 килограммов психотропа, а весь "товар" выставляли на продажу через специализированные интернет-платформы.

Всего было проведено 14 обысков по местам изготовления, хранения и сбыта наркотиков, во время которых изъято:

200 расфасованных зип-пакетов с метамфетамином;

250 таблеток экстази;

оборудование для их синтеза;

более 100 литров прекурсоров,

банковские карточки, черновые записи с данными о наркотрафике и "заказчиках", а также компьютерную технику с доказательствами переписки с "поставщиками";

большую сумму наличных денег, полученную преступным путем;

оружие и боеприпасы, среди которых 4 пистолета с патронами и 19 боевых гранат Ф-1 и РГД-5.

Задержанным грозит до 12 лет тюрьмы.

Фото: Завозили экстази под видом импортных сладостей. В Запорожье разоблачили наркоторговцев (t.me/SBUkr)