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Завозили экстази под видом импортных сладостей. В Запорожье разоблачили наркоторговцев

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Пятница 11 августа 2023 14:55
Завозили экстази под видом импортных сладостей. В Запорожье разоблачили наркоторговцев Фото: Завозили экстази под видом импортных сладостей. В Запорожье разоблачили наркоторговцев (ssu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

В Запорожье разоблачили наркоторговцев, которые завозили в Украину экстази под видом импортных сладостей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины.

Во время комплексных мероприятий СБУ задержала организатора и четырех активных участников преступной группировки.

"Злоумышленники наладили оптовые поставки экстази из одной из европейских стран на территорию нашего государства для дальнейшей продажи. По имеющимся данным, в течение нескольких месяцев наркодельцы "заработали" почти 30 млн грн", - пишет пресс-служба.

Для контрабанды наркотиков преступники прятали "товар" среди бытовых вещей и сладостей, которые затем посылками отправляли в Украину.

"Полученную "продукцию" сбывали в разные регионы нашего государства, используя разветвленную сеть наркокурьеров. Кроме того, наркодельцы изготавливали "промышленные" объемы метамфетамина. Для этого обустроили нарколабораторию в гараже в Запорожье", - добавляет СБУ.

За месяц преступники производили до 5 килограммов психотропа, а весь "товар" выставляли на продажу через специализированные интернет-платформы.

Всего было проведено 14 обысков по местам изготовления, хранения и сбыта наркотиков, во время которых изъято:

  • 200 расфасованных зип-пакетов с метамфетамином;
  • 250 таблеток экстази;
  • оборудование для их синтеза;
  • более 100 литров прекурсоров,
  • банковские карточки, черновые записи с данными о наркотрафике и "заказчиках", а также компьютерную технику с доказательствами переписки с "поставщиками";
  • большую сумму наличных денег, полученную преступным путем;
  • оружие и боеприпасы, среди которых 4 пистолета с патронами и 19 боевых гранат Ф-1 и РГД-5.

Задержанным грозит до 12 лет тюрьмы.

Фото: Завозили экстази под видом импортных сладостей. В Запорожье разоблачили наркоторговцев (t.me/SBUkr)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что СБУ в это время также разоблачила преступную группировку рэкетиров, которую возглавлял местный депутат городского совета в Кропивницке.

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Служба безопасности Украины
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