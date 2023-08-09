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СБУ викрила депутата міськради Кропивницького, який займався рекетом

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Середа 09 серпня 2023 14:33
СБУ викрила депутата міськради Кропивницького, який займався рекетом Фото: СБУ викрила депутата міськради Кропивницького, який займався рекетом (ssu.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

В Кропивницькому викрито злочинне угруповання рекетирів, яке очолював місцевий депутат міської ради.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Telegram-каналу Служби безпеки України.

Під керівництво депутата міськради, злочинці "вибивали" 92 тисячі доларів з місцевого підприємця, який мав спільний бізнес з вищезгаданим депутатом. Потерпілий повинен був передати зловмисникам як сплату неіснуючого боргу.

Депутата було затримано в обласному центрі під час передачі йому другої частини "данини". Також СБУ задокументувала факт отримання першого "траншу".

Згідно з даними слідства, до складу банди входили місцеві кримінальники, які спеціалізувалися на рекеті.

СБУ викрила депутата міськради Кропивницького, який займався рекетом

Фото: СБУ викрила депутата міськради Кропивницького, який займався рекетом (t.me/SBUkr)

"За вказівкою лідера злочинної групи її учасники вимагали гроші з місцевих жителів під вигаданими приводами. У разі відмови - застосовували психологічний тиск, фізичне насильство та погрози вбивства", - пише пресслужба.

Під час обшуків у депутата було виявлено велику суму готівки, ймовірно одержану злочинним шляхом.

Ватажку банди було повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України (вимагання, вчинене організованою групою в умовах воєнного стану). Йому загрожує до 12 років тюрми.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що СБУ тим часом провела обшуки у колишнього нардепа з забороненої "Партії регіонів", який причетний до схеми відмивання грошей.

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Служба безпеки України Кропивницький
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