Завладели 15 млн гривен: полиция разоблачила схему хищения средств на ВСУ
Преступная группа завладела 15,5 миллионами гривен, которые были предназначены для нужд воинской части. Организатора задержала полиция.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацполиции Украины.
"В 2024 году руководитель коммерческого предприятия организовал схему "победы" подконтрольной компании в закупках для нужд воинской части. Стоимость услуг была безосновательно завышена", - говорится в сообщении.
Детали схемы
По данным следствия, организатор схемы спланировал, что для "победы" подконтрольной компании в тендере для нужд Сил безопасности и обороны необходимо создать иллюзию конкуренции и якобы единственного выгодного предложения.
Он обеспечил участие в тендере нескольких подконтрольных юридических лиц, которые подали заведомо невыгодные коммерческие предложения.
Таким образом у должностных лиц Вооруженных Сил Украины было создано впечатление конкуренции и выгодности предложения компании, которую контролировал организатор.
Как указали в полиции, после "победы" в тендерных закупках подозреваемый лично подписал договоры с руководством воинской части о закупке товаров по завышенным ценам, обеспечил их поставку и принятие военными, а также получение денежных средств на счета.
Отмечается, что полученные средства были распределены между участниками схемы и потрачены на собственные нужды.
Что грозит
27 ноября полицейские провели 39 обысков на территории Киевской, Львовской, Хмельницкой, Черкасской, Сумской, Житомирской областей и в городе Киеве.
Изъяты документы и носители информации, которые являются доказательствами в уголовном производстве.
Организатору схемы и его сообщнику сообщили о подозрении по ч. 4 и ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.
Один из фигурантов задержан и помещен в изолятор временного содержания.
Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Сейчас следователи готовят материалы для избрания подозреваемым меры пресечения.
Фото: разоблачена преступная группа, которая завладела 15,5 млн гривен, предназначенными для закупки запчастей и ремонта военной техники (npu.gov.ua)
Хищение средств на ВСУ
Напомним, ранее антикоррупционные органы разоблачили схему хищения государственных средств при закупке Министерством обороны Украины продуктов питания для Вооруженных Сил Украины.
Также был задержан бывший чиновник Минобороны на растрате более 1 миллиарда гривен, выделенных также на закупку продуктов для ВСУ. Он заключил договоры по значительно завышенным ценам.