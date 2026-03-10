По заводу у Брянську прилетіли Storm Shadow: Генштаб показав епічне відео удару

""Кремній Ел" - це критично важлива ланка в ланцюжку виробництва російського "високоточного" озброєння. Завод спеціалізується на дискретній напівпровідниковій техніці та інтегральних мікросхемах, які є "мізками" та "нервовою системою" сучасної зброї, зокрема ракет "Іскандер"", - йдеться у заяві.

Генштаб зазначив, що внаслідок удару зафіксовано значне пошкодження виробничих потужностей. Станом на зараз масштаби завданих збитків уточняються.

Підготовка до нової кампанії

Киричевський зауважив, що Україна та РФ таким "ударним чином" почали підготовку до нової зимової кампанії.

"Ворог почав "обкатувати" доволі небезпечну ракету "Іздєліє 30", електроніку до якої роблять саме на цьому заводі. Ну а Сили оборони України - просто ударили по цьому важливому об'єкту російського ВПК", - йдеться у його дописі.

Експерт зауважив, що ЗСУ вже пройшли шлях до паритету в можливостях по далекобійних БПЛА відносно окупантів. Тепер, додав він, пора пройти шлях до паритету відносно далекобійних ракет.

"Хоча це є ще складнішою задачею - за усі роки повномасштабного вторгнення ворог встиг по нам запустити десь до 13 тисяч різних далекобійних ракет. У нас нема іншого вибору, аніж впоратись із усіма викликами", - зазначив Киричевський.