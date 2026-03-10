По заводу в Брянске прилетели Storm Shadow: Генштаб показал эпическое видео удара

""Кремний Эл" - это критически важное звено в цепочке производства российского "высокоточного" вооружения. Завод специализируется на дискретной полупроводниковой технике и интегральных микросхемах, которые являются "мозгами" и "нервной системой" современного оружия, в частности ракет "Искандер"", - говорится в заявлении.

Генштаб отметил, что в результате удара зафиксировано значительное повреждение производственных мощностей. По состоянию на сейчас масштабы нанесенного ущерба уточняются.

Подготовка к новой кампании

Киричевский отметил, что Украина и РФ таким "ударным образом" начали подготовку к новой зимней кампании.

"Враг начал "обкатывать" довольно опасную ракету "Изделие 30", электронику к которой делают именно на этом заводе. Ну а Силы обороны Украины - просто ударили по этому важному объекту российского ВПК", - говорится в его заметке.

Эксперт отметил, что ВСУ уже прошли путь к паритету в возможностях по дальнобойным БПЛА относительно оккупантов. Теперь, добавил он, пора пройти путь к паритету относительно дальнобойных ракет.

"Хотя это еще более сложная задача - за все годы полномасштабного вторжения враг успел по нам запустить где-то до 13 тысяч различных дальнобойных ракет. У нас нет другого выбора, чем справиться со всеми вызовами", - отметил Киричевский.