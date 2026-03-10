RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

По заводу в Брянске прилетели Storm Shadow: Генштаб показал эпическое видео удара

21:07 10.03.2026 Вт
2 мин
На кадрах четко видно идеальное попадание Сил обороны по производственным мощностям
aimg Валерий Ульяненко
Иллюстративное фото: в результате удара зафиксированы значительные повреждения производственных мощностей (Getty Images)

Сегодня, 10 марта, Силы обороны Украины нанесли успешные удары ракетами Storm Shadow по заводу микроэлектроники "Кремний Эл" в российском Брянске.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Генштаба ВСУ и публикацию эксперта Defence Express Ивана Киричевского.

Читайте также: Удар по заводу "Искандеров": в Генштабе раскрыли, куда прилетели "Фламинго"

""Кремний Эл" - это критически важное звено в цепочке производства российского "высокоточного" вооружения. Завод специализируется на дискретной полупроводниковой технике и интегральных микросхемах, которые являются "мозгами" и "нервной системой" современного оружия, в частности ракет "Искандер"", - говорится в заявлении.

Генштаб отметил, что в результате удара зафиксировано значительное повреждение производственных мощностей. По состоянию на сейчас масштабы нанесенного ущерба уточняются.

Подготовка к новой кампании

Киричевский отметил, что Украина и РФ таким "ударным образом" начали подготовку к новой зимней кампании.

"Враг начал "обкатывать" довольно опасную ракету "Изделие 30", электронику к которой делают именно на этом заводе. Ну а Силы обороны Украины - просто ударили по этому важному объекту российского ВПК", - говорится в его заметке.

Эксперт отметил, что ВСУ уже прошли путь к паритету в возможностях по дальнобойным БПЛА относительно оккупантов. Теперь, добавил он, пора пройти путь к паритету относительно дальнобойных ракет.

"Хотя это еще более сложная задача - за все годы полномасштабного вторжения враг успел по нам запустить где-то до 13 тысяч различных дальнобойных ракет. У нас нет другого выбора, чем справиться со всеми вызовами", - отметил Киричевский.

Что предшествовало

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сегодня рассказал, что украинские защитники нанесли удар по военному заводу россиян в Брянске.

Президент подчеркнул, что вражеский завод производит важные для ракет компоненты. Он также добавил, что об успешной операции Сил обороны ему доложил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская ФедерацияГенштаб ВСУВойна в УкраинеРакеты