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США введуть нові санкції проти РФ та КНДР у разі передачі зброї, - Держдеп

Вівторок 12 вересня 2023 00:17
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США введуть нові санкції проти РФ та КНДР у разі передачі зброї, - Держдеп Фото: речник Держдепартаменту США Метью Міллер (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

США уважно стежитимуть за результатами зустрічі російського диктатора Володимира Путіна з його північнокорейським колегою Кім Чен Ином, та готові накласти на країни нові санкції, у разі погодження постачань зброї.

Про це заявив речник Держдепартаменту США Метью Міллер, передає РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

"Я нагадаю обом країнам, що будь-яка передача зброї з Північної Кореї Росії буде порушенням кількох резолюцій Ради Безпеки ООН", - заявив він.

Міллер також додав, що Америка готова "без вагань" застосувати нові санкції проти обох країн. Крім цього, він заявив, що Путін став міжнародним вигнанцем, про що свідчить його відсутність на саміті G20. А його благання КНДР про допомогу свідчить про ефективність санкцій та заходів експортного контролю США.

Передача зброї КНДР Росії

Нагадаємо, зараз РФ намагається домовитись з КНДР про постачання артилерійських боєприпасів та інших видів озброєнь. За інформацією Financial Times, сторони готові укласти угоду.

Проте співрозмовник РБК-Україна у спецслужбах повідомив, що підтвердження цієї інформації поки що немає.

А 11 вересня з'явилась інформація, що Кім Чен Ин вже відправився до російського Владивостока, де має зустрітись з Путіним під час щорічного Східного економічного форум. Крім цього, російський диктатор казав, що він прагне зміцнити зв'язки з Північною Кореєю "на всіх фронтах".

Детальніше про постачання зброї з Північної Кореї читайте у матеріалі РБК-Україна "Навіщо Росії снаряди КНДР і чи наважиться Кім Чен Ин їх передати: думка експертів".

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