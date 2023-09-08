Дотичні до "виборів" на окупованих територіях люди потраплять під санкції США, - Блінкен

Причетні до російських псевдовиборів на окупованих територіях України ризикують потрапити під санкції США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву державного секретаря США Ентоні Блінкена.

Блінкен назвав проведення псевдовиборів "пропагандистським заходом", за допомогою якого Кремль хоче посилити свої незаконні претензії на окуповані території.

"Сполучені Штати ніколи не визнають претензій РФ на будь-яку суверенну територію України, і ми нагадуємо особам, які можуть підтримати російські фіктивні вибори в Україні, в тому числі шляхом участі в якості так званих "міжнародних спостерігачів", що вони можуть потрапити під санкції та візові обмеження", - сказав він.

"Вибори" на окупованих територіях

10 вересня РФ проведе вибори різного рівня, в тому числі, і довибори депутатів Держдуми, вибори голів низки регіонів і депутатів законодавчих органів. В цей же час вони планують провести псевдоголосування і на окупованих територіях України.

Таким чином РФ хоче показати окуповані території як свої "невід'ємні частини", зауважили в британській розвідці.

В ЦНС раніше зазначали, що окупанти для цього привозять з РФ "активістів", політтехнологів та спостерігачів. А нещодавно стало відомо, що під ці дати викликали з відпусток всіх "поліцейських" регіонів.

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