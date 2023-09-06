ua en ru
Ср, 06 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

США ввели обмеження проти компанії РФ та її співробітників. Допомагали обходити санкцїі

Середа 06 вересня 2023 22:27
UA EN RU
США ввели обмеження проти компанії РФ та її співробітників. Допомагали обходити санкцїі Фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Міністерство торгівлі США на 180 днів відкликало експортні привілеї у російської компанії "Електроком ВПК" та її співробітників. Їх вважають причетними до допомоги в обході санкцій проти РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний журнал Федерального уряду США.

Крім "Електроком ВПК", під обмеження підпали розташована на Кіпрі компанія Astrafteros Technokosmos, що розташована в Латвії, компанія Ultra Trade Service і Juzhoi Electronic в Таджикистані.

Також США ввели експортні обмеження проти Артура Петрова, Жанни Солдатенкової та Руслана Альметова. Петров і Солдатенкова є співробітниками "Електроком ВПК", а Альметов її засновником і генеральним директором.

Що цьому передувало

Раніше Міністерство юстиції США повідомило, що 33-річному Артуру Петрову, який проживав у Росії та на Кіпрі, пред'явлено звинувачення у кримінальній справі за порушення експортного контролю, контрабанду, шахрайство з використанням електронних засобів зв'язку та відмивання грошей. Його було заарештовано 26 серпня на Кіпрі на запит США.

"Артур Петров вступив у змову з метою контрабанди до Росії американських мікроелектронних технологій, які мають військове застосування - тих компонентів, які російські військові надалі використовували при несправедливому вторгненні в Україну", - заявив помічник генерального прокурора Метью Олсен.

Як стверджується, Петров знав, що транзакції та постачання порушували експортний контроль США щодо Росії. Щоб реалізувати свою схему, він купував мікроелектроніку в американських експортерів, використовуючи кіпрську підставну компанію Astrafteros Technokosmos LTD, і надалі перепродав продукцію компанії "Електроком ВПК" із РФ.

Росіяни активно допомагають закуповувати електроніку у країнах Заходу

У березні в Естонії було затримано Андрія Шевлякова, у США його звинуватили в закупівлі електроніки для РФ в обхід санкцій. Для арешту Х'юстонське відділення ФБР співпрацювало з поліцією безпеки Естонії. Під час арешту у нього було вилучено адресовані йому вантажі, зокрема 130 кілограмів радіоапаратури. У разі обвинувального вироку Шевлякову загрожує до 20 років ув'язнення.

У липні 2023 року до США з Естонії було екстрадовано ймовірного співробітника російських спецслужб Вадим Конощенок. Він міг займатися контрабандою західної зброї у РФ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Сполучені Штати Америки
NEWS
Умєров став новим міністром оборони України
Умєров став новим міністром оборони України
DAILY
Умєров замість Резнікова. Як шукали нового міністра оборони і чого від нього чекають
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Умєров замість Резнікова. Як шукали нового міністра оборони і чого від нього чекають