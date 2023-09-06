США ввели обмеження проти компанії РФ та її співробітників. Допомагали обходити санкцїі

Міністерство торгівлі США на 180 днів відкликало експортні привілеї у російської компанії "Електроком ВПК" та її співробітників. Їх вважають причетними до допомоги в обході санкцій проти РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний журнал Федерального уряду США .

Крім "Електроком ВПК", під обмеження підпали розташована на Кіпрі компанія Astrafteros Technokosmos, що розташована в Латвії, компанія Ultra Trade Service і Juzhoi Electronic в Таджикистані.

Також США ввели експортні обмеження проти Артура Петрова, Жанни Солдатенкової та Руслана Альметова. Петров і Солдатенкова є співробітниками "Електроком ВПК", а Альметов її засновником і генеральним директором.

Що цьому передувало

Раніше Міністерство юстиції США повідомило, що 33-річному Артуру Петрову, який проживав у Росії та на Кіпрі, пред'явлено звинувачення у кримінальній справі за порушення експортного контролю, контрабанду, шахрайство з використанням електронних засобів зв'язку та відмивання грошей. Його було заарештовано 26 серпня на Кіпрі на запит США.

"Артур Петров вступив у змову з метою контрабанди до Росії американських мікроелектронних технологій, які мають військове застосування - тих компонентів, які російські військові надалі використовували при несправедливому вторгненні в Україну", - заявив помічник генерального прокурора Метью Олсен.

Як стверджується, Петров знав, що транзакції та постачання порушували експортний контроль США щодо Росії. Щоб реалізувати свою схему, він купував мікроелектроніку в американських експортерів, використовуючи кіпрську підставну компанію Astrafteros Technokosmos LTD, і надалі перепродав продукцію компанії "Електроком ВПК" із РФ.

Росіяни активно допомагають закуповувати електроніку у країнах Заходу

У березні в Естонії було затримано Андрія Шевлякова, у США його звинуватили в закупівлі електроніки для РФ в обхід санкцій. Для арешту Х'юстонське відділення ФБР співпрацювало з поліцією безпеки Естонії. Під час арешту у нього було вилучено адресовані йому вантажі, зокрема 130 кілограмів радіоапаратури. У разі обвинувального вироку Шевлякову загрожує до 20 років ув'язнення.

У липні 2023 року до США з Естонії було екстрадовано ймовірного співробітника російських спецслужб Вадим Конощенок. Він міг займатися контрабандою західної зброї у РФ.