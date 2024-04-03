Завод "Шахедів" у Татарстані міг атакувати начинений вибухівкою літак, - ЗМІ

Як пише видання, Україна могла оснастити легкі літаки типу Cessna дистанційним управлінням. Також ці літаки могли бути начинені вибухівкою та пролетіти відстань понад 960 кілометрів.

Зокрема, сила вибуху, який було видно на відео з місця подій, може свідчити й про розмір вибухового вантажу саморобного безпілотника. Класичний літак Cessna 172 може перевезти півтонний вантаж на відстань понад 1100 кілометрів.

Цікаве і те, що нікого не дивує що Україна нібито перетворює легкі літаки на безпілотники. Адже ще у 2019 році дослідницька лабораторія ВПС США співпрацювала з компанією DZYNE Technologies зі штату Вірджинія, щоб перетворити Cessna 206 на дрон.

Такий безпілотний літальний апарат на базі легкого літака дешевий, простий і надійний, він також має перевагу непомітності.

Атака дронів по підприємствах у Татарстані

Нагадаємо, 2 квітня українські безпілотники вперше атакували підприємства у Республіці Татарстан у РФ. Вибухи лунали в особливій економічній зоні "Алабуга", де розташовані промислово-виробничі підприємства та знаходяться за понад 1000 кілометрів від кордону з Україною.

Місцева влада Татарстану вже підтвердила атаку. Так званий очільник республіки Рустам Мініханів заявив, що на підприємствах в містах Єлабуга та Нижньокамськ було здійснено атаку безпілотних літальних апаратів.

Як розповіло РБК-Україна джерело в спецслужбах, ціллю атаки зокрема став завод зі збірки "Шахедів". Це була операція ГУР. Крім того, росЗМІ пишуть, що дрони влучили й у гуртожиток, де жили працівники цього підприємства. Відомо про постраждалих.

Атаки дронів по Росії

Останнім часом об'єкти Росії часто зазнають ударів безпілотниками. Зокрема, йдеться про масовані атаки по російських підприємствах нафтогазової галузі. І якщо найближчі точки ударів розташовувались на відстані до 100 км, то найдальші - до 900 км (термінал в Усть-Лугу під Санкт-Петербургом). Сьогодні, що не виключено, українським дронам вдалося встановити "рекорд", подолавши позначку в понад 1000 км і вразивши цілі.

Зауважмо, що для Росії такі атаки завдають чималих збитків. Нещодавно британська розвідка повідомила, що у росіян скорочуються нафтопереробні потужності через атаки ударних дронів, а пошкоджені НПЗ будуть відновлювати довше через західні санкції проти роспідприємств та заборони імпорту важливого обладнання до країни-агресора.

Ба більше, 1 квітня видання Bloomberg повідомило, що РФ скорочує експорт дизеля після атак на НПЗ.

Нещодавно президент Володимир Зеленський розповів, що у США не ставляться позитивно до ударів безпілотників по нафтопереробних заводах на території РФ. Але глава держави вважає, що зупинити російські атаки на енергосистему України можна лише в тому випадку, якщо змусити росіян заплатити аналогічну ціну.

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