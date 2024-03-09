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Атаки на НПЗ змусили Кремль ввести заборону на експорт бензину, - британська розвідка

Москва, Субота 09 березня 2024 12:29
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Атаки на НПЗ змусили Кремль ввести заборону на експорт бензину, - британська розвідка Фото: атаки на НПЗ змусили Кремль ввести заборону на експорт бензину (росЗМІ)
Автор: Наталія Юрченко

Удари України по російських нафтопереробних заводах значно скоротили можливості Москви. Тому була введена заборона на експорт бензину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Британії у Twitter (X).

Зазначається, що 1 березня Росія ввела шестимісячну заборону на експорт бензину, щоб стабілізувати ціни на внутрішньому ринку в умовах зростання попиту. Постанова уряду РФ №243 від 29 лютого 2024 року відновлює експортне ембарго, яке спочатку діяло з 21 вересня до 17 листопада 2023 року.

"Імовірно, російські нафтопереробні потужності тимчасово скоротилися через численні удари українських безпілотних літальних апаратів по НПЗ по всій Росії", - йдеться у зведенні.

Як вважає розвідка, ембарго зменшить тиск на постачальників та дозволить Росії відремонтувати заводи. Проте ремонт триватиме довше, ніж зазвичай, оскільки західні санкції перешкоджають імпорту деяких необхідних компонентів.

"Уряд Росії буде особливо чутливим до зростання цін на бензин та інші товари повсякденного попиту напередодні виборів президента Росії 15-17 березня", - додають у розвідці.

Атаки на НПЗ в Росії

Варто зазначити, що атаки українських дронів на російські НПЗ стають все більш систематичними. Так, нещодавно безпілотник атакував один із найбільших нафтопереробних заводів в Ярославлі.

Також джерела РБК-Україна повідомляли, що дрони СБУ вразили НПЗ у Туапсе, внаслідок чого була потужна пожежа.

Крім того, дрони СБУ влучно відпрацювали по нафтовому терміналу "Усть-Луга Ойл". Там переробляють паливо, яке, зокрема, постачається і для військ РФ.

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Атаки на НПЗ змусили Кремль ввести заборону на експорт бензину, - британська розвідка
Атаки на НПЗ змусили Кремль ввести заборону на експорт бензину, - британська розвідка
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