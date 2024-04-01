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Росія значно зменшить експорт дизеля через удари по НПЗ, - Bloomberg

Понеділок 01 квітня 2024 16:34
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Росія значно зменшить експорт дизеля через удари по НПЗ, - Bloomberg Ілюстративне фото: Росія може зменшити морський експорт дизеля у квітні (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Експорт російського дизеля морем у квітні значно скоротиться. Це пов'язано з ударами по нафтопереробних заводів у Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За інформацією видання, цього місяця завантаження російського дизельного палива в портах Чорного та Балтійського морів зменшиться приблизно до 2,29 млн тонн.

Журналісти, посилаючись на дані аналітичної компанії Kpler, уточнюють, що таким чином Росія експортуватиме трохи більше 569 000 барелів на день, що на 21% менше, ніж фактичний щоденний експорт з тих самих портів у березні. Тоді РФ продавала по 724 тисячі барелів щодня.

У Bloomberg наголошують, що Росія скорочує постачання дизельного палива морем після того, як тижневі темпи переробки сирої нафти впали до 10-місячного мінімуму через атаки на нафтопереробні заводи.

Також ситуація погіршується через сезонні ремонтні роботи, які знижують пропускну спроможність деяких російських НПЗ і чинять тиск на дизельні потоки в країні.

Водночас, російські чиновники запевняють, що експорт дизельного палива в країні поки не планують забороняти.

Удари дронів по НПЗ

Нагадаємо, останнім часом у Росії все частіше фіксують атаки по нафтопереробних заводах. Це дуже вплинуло на можливість країни-агресора переробляти нафту.

За інформацією джерел РБК-Україна, за ударами по НПЗ стоять Сили оборони України. Зокрема, нещодавно дрони атакували три нафтопереробні заводи в Самарській області - йдеться про заводи "Роснєфті".

Також безпілотник атакував один із найбільших нафтопереробних заводів у Ярославлі.

Більш детально про удари по НПЗ та їх вплив на війну - у матеріалі РБК-Україна.

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