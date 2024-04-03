Завод "Шахедов" в Татарстане мог атаковать начиненный взрывчаткой самолет, - СМИ

Украина могла оснастить легкие самолеты типа Cessna дистанционным управлением. Также эти самолеты могли быть начинены взрывчаткой и пролететь расстояние более 960 км.

В частности, сила взрыва, которая была видна на видео с места событий, может свидетельствовать и о размере взрывного груза самодельного беспилотника. Классический самолет Cessna 172 может перевезти полутонный груз на расстояние более 1100 км.

Интересно и то, что никого не удивляет, что Украина якобы превращает легкие самолеты в беспилотники. Ведь еще в 2019 году исследовательская лаборатория ВВС США сотрудничала с компанией DZYNE Technologies из штата Вирджиния, чтобы превратить Cessna 206 в дрон.

Такой беспилотный летательный аппарат на базе легкого самолета дешев, прост и надежен, он также имеет преимущество незаметности.

Атака дронов по предприятиям в Татарстане

Напомним, 2 апреля украинские беспилотники впервые атаковали предприятия в Республике Татарстан в РФ. Взрывы раздавались в особой экономической зоне "Алабуга", где расположены промышленно-производственные предприятия и находятся в более чем 1000 километрах от границы с Украиной.

Местные власти Татарстана уже подтвердили атаку. Так называемый глава республики Рустам Минниханов заявил, что на предприятиях в городах Елабуга и Нижнекамск была совершена атака беспилотных летательных аппаратов.

Как рассказал источник в спецслужбах, целью атаки в частности стал завод из сборника "Шахедов". Это была операция ГУР. Кроме того, росСМИ пишут, что дроны попали и в общежитие, где жили работники этого предприятия. Известно о пострадавших.

Атаки дронов по России

В последнее время объекты России часто терпят удары беспилотниками . В частности, речь идет о массированных атаках по российским предприятиям нефтегазовой отрасли. И если ближайшие точки ударов располагались на расстоянии до 100 км, то самые дальние – до 900 км (терминал в Усть-Луге под Санкт-Петербургом). Сегодня, что не исключено, украинским дронам удалось установить "рекорд", преодолев отметку более 1000 км и поразив цели.

Заметим, что для России такие атаки наносят немалый ущерб. Недавно британская разведка сообщила, что у россиян сокращаются нефтеперерабатывающие мощности из-за атак ударных дронов, а поврежденные НПЗ будут восстанавливать дольше из-за западных санкций против предприятий и запрета импорта важного оборудования в страну-агрессор.

Более того, 1 апреля издание Bloomberg сообщило, что РФ сокращает экспорт дизеля после атак на НПЗ.

Недавно президент Владимир Зеленский рассказал, что в США не положительно относятся к ударам беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам на территории РФ. Но глава государства считает, что остановить российские атаки на энергосистему Украины можно только в том случае, если вынудить россиян заплатить аналогичную цену.

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