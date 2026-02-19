Завод російського бізнесмена працював в Україні, а прибутки йшли на армію РФ, - СБУ

За матеріалами СБУ арештовано активи російського бізнесмена Вадима Зарубіна на загальну суму більше ніж 50 млн гривень. Він причетний до фінансування війни РФ проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву СБУ в Telegram.
Зокрема, йдеться про 13 об’єктів комерційної нерухомості та корпоративні права на вісім видобувних компаній в Україні на загальну суму понад 50 млн гривень. Найбільшим активом росіянина є завод абразивів на Кіровоградщині.
"Арешт не дозволить йому "переписати" вище назване майно на підставних осіб, щоб уникнути подальшої націоналізації в дохід України", - наголосив в СБУ.
Згідно з матеріалами розслідування, Зарубін перераховував частину прибутків підконтрольних підприємств на потреби російських окупантів.
Кошти йшли на придбання автівок, безпілотних систем та паливно-мастильних матеріалів для російської армії.
Для виведення коштів до країни-агресорки після повномасштабного вторгнення фігурант використовував мережу підконтрольних компаній.
Слідчі СБУ заочно повідомили російському бізнесмену про підозру за ч. 4 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).
Зарубіну загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна. Оскільки він перебуває за межами країни, тривають заходи для його притягнення до відповідальності.
